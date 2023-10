Tg News – 9/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Israele, assedio totale a Gaza, stop a cibo, luce, benzina - Tajani al lavoro per rientro italiani da Israele - Lunedì nero per lo sciopero dei trasporti - Aeroporto di Amburgo chiuso per minaccia di attentato - Catania, bocciato di nuovo il decreto Cutro - Premio Nobel Economia a Claudia Goldin - Disastro del Vajont, Mattarella: “Un tormento che scuole le nostre coscienze” - Previsioni 3B Meteo 10 Ottobre gsl