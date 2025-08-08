Home Video News Cronaca Tg News – 8/8/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump chiede a Meloni un vertice a Roma, ma Putin rifiuta - La Germania sospende la fornitura di armi a Israele per Gaza - Morto per botulino in Calabria, disposti i sequestri - Nord Sardegna, agguato contro soccorritore del 118 - Sequestra e violenta 2 minorenni, 40enne fermato nel milanese - Nuovo furto nella villa di Fiorello a Roma, bottino ingente - Oggi la giornata internazionale del gatto - Previsioni 3B Meteo 9 Agosto /gtr