Tg News – 8/7/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Chiuso il vertice Nato: “Sostegno a Kiev, mai nucleare all’Iran” - Meloni su Trump: “Non mi pento di nulla” - Tensione Washington-Teheran, potenti attacchi Usa - Sparatoria in una scuola in Germania, numerosi feriti - Truffa ed evasione fiscale, arrestato Mario Adinolfi - A Palermo medico accoltellato mentre è in servizio - Fmi conferma stime per Italia: Pil + 0,5% nel 2026 e 2027 - Nato, Meloni “Rispettiamo impegni ma decidiamo noi tempi, modi e priorità” - Previsioni 3B Meteo 9 Luglio gsl