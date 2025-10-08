Home Video News Cronaca Tg News – 8/10/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Gaza, Hamas “Scambiate liste prigionieri da rilasciare” - Anziano si getta dal sesto piano durante sfratto a Sesto San Giovanni - Pavia, universitaria violentata dal vicino di casa - Olimpiadi Milano-Cortina, blitz antimafia, fermati due fratelli romani - Mattarella riceve le nazionali volley: “Siete formidabili” - Europarlamento boccia uso del termine “Veggie burger” - Cristiano Ronaldo primo calciatore miliardario - Nucleare, Descalzi “Ben venga il ddl ma in Ue troppe leggi su ricerca” - Previsioni 3B Meteo 9 Ottobre azn