Tg News – 7/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Milan-Psg, scontri fra tifosi, francese grave, un fermo - Esercito israeliano: si combatte nel cuore di Gaza City - Migranti, Ue chiede dettagli su accordo Italia-Albania Inchiesta corruzione, in Portogallo si dimette premier Costa - Maltempo Toscana, le vittime salgono a otto - Medici in sciopero il 5 Dicembre contro il taglio delle pensioni - Il Pil delle regioni frena ma non cresce il divario con il Sud - Campi Flegrei, Musumeci: prepararsi ad innalzamento dell’allerta - Previsioni 3B Meteo 8 Novembre /gtr