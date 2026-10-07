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Tg News – 7/10/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Carburanti, Meloni “Valutiamo accise mobili” - 7 Ottobre, Netanyahu “Faremo i conti con tutti gli assassini” - Missile russo fa strage di civili in Ucraina - Polonia, studente 19enne entra a scuola con accetta - Garlasco, altro atto del Ris non venne depositato nel 2007 - Assalto a Cgil, confermate in Appello condanne - Neonato morto dopo il parto, primario ai domiciliari a Napoli - Clima, verso il White Paper della ricerca polare in Artico, Antartide e Himalaya - Previsioni 3B Meteo 8 Ottobre azn