Tg News – 7/10/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Eurocamera, immunità a Ilaria Salis salva per un voto - Scontro Salvini-Tajani dopo il voto a Strasburgo - Gaza, positivo il primo round dei negoziati - Arrestato a Foggia il latitante Leonardo Gesualdo - Italiana morta a Formentera, autopsia esclude morte violenta - Papa Leone, primo viaggio in Turchia e Libano dal 27 Novembre - Istat, quasi una famiglia su tre limita spesa alimentare - Salis, Procaccini: “Voto umilia l’Italia”, Orlando: “Schiaffo a Orban” - Previsioni 3B Meteo 8 Ottobre azn