Tg News – 6/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Killer delle escort, a casa indizi su possibili altri delitti - Uccide la moglie e poi si toglie la vita a Castelvetrano - Morta per salvarsi dal rogo a Milano, il compagno confessa - Incontro tra Mattarella e Papa Leone XIV in Vaticano - Droni russi su Kiev, colpiti target militari - Scontro Trump-Musk, il presidente Usa: “Mi vuole parlare” - Istat, Pil Italia + 0,6% nel 2025, + 0,8% nel 2026 - Un Intercity speciale per il Taormina Film Festival - Previsioni 3B Meteo 7 Giugno /gtr