Tg News – 6/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - - La Bce taglia i tassi d’interesse di 25 punti base - Israele colpisce scuola con dentro sfollati, 37 morti - D-day, leader occidentali in Normandia - Elezioni europee, seggi aperti in Olanda - Arrestato a Roma stupratore seriale - Anbi, nord ricco d’acqua e centrosud siccitoso - Social card, salgono gli importi - Ambiente e turismo, torna "Mediterraneo da remare" - Previsioni 3B Meteo 7 Giugno mrv