Maxi Operazione antidroga a Licata, 6 misure cautelari

LICATA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) - I Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di sei soggetti, indagati a vario titolo e in concorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Agrigento su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stato eseguito nel territorio di Licata e presso le Case Circondariali di Viterbo e Teramo. I destinatari della misura sono cittadini italiani, a eccezione di un soggetto di nazionalità albanese; alcuni di essi risultavano già detenuti per altra causa. tvi/mca3 (fonte video: Carabinieri)