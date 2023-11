Tg News – 6/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - I fatti del giorno: - Esercito Israele: “Uccisi comandanti terroristi nei tunnel” - Cittadinanza italiana a Indi Gregory, gravemente malata - Meloni: “In Albania due centri di accoglienza per migranti” - La devastazione e la conta dei danni in Toscana - Suicidio assistito, la regista Sibilla Barbieri muore in Svizzera - In Italia il reddito reale delle famiglie diminuisce ancora - Roma, tra passato e futuro la nuova stazione Venezia della metro C - Previsioni 3B Meteo 7 Novembre /gtr