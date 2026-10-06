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Tg News – 6/10/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Cortei di studenti in Francia, disordini a Parigi e Rennes - Massiccio attacco su Mosca, 650 droni, 2 morti - Crans-Montana, Jessica Moretti chiede indennità per infortunio - Arriva ok della Camera a fiducia su art. 1 Legge Elettorale - Energia, Von De Leyen “Aiuti mirati a chi ha bisogno” - I consumatori calcolano 3 euro in più sul pieno - Sinner annuncia “Stagione finita” - La Piadineria apre il suo secondo punto vendita a New York - Previsioni 3B Meteo 7 Ottobre azn