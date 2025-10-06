Home Video News Cronaca Tg News – 6/10/2025
Tg News – 6/10/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Regionali Calabria, verso vittoria larga di Occhiuto - In Francia si dimette premier Lecornu a tempo di record - Negoziati di pace a Sharm, stasera primo round - Napoli, muore in ambulanza dopo essere stato colpito da taser - A Formentera uccisa 45enne di Bra, fermato il compagno italiano - Vaticano, Papa Leone toglie allo Ior investimenti in esclusiva - Cresce reddito disponibile italiani ma ampio divario ricchi-poveri - Vinitaly Chicago, Lollobrigida “Spazi di crescita enormi” - Previsioni 3B Meteo 7 Ottobre gsl