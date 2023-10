Tg News – 6/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Strage di Mestre, la perizia sul guard rail - Granada, patto a sei con l'Italia per fermare gli scafisti - Premio Nobel per la pace all'attivista iraniana Narges Mohammadi - Cortei in molte città italiane per Fridays for Future - Gustalla, altro incidente mortale sul lavoro - Mafia, colpo a clan catanese - Istat, vendite in calo ad Agosto - Pd, Schlein: "L'11 novembre in piazza" - Previsioni 3B Meteo 7 Ottobre