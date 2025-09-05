Home Video News Cronaca Tg News – 5/9/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Zelensky chiede truppe occidentali a Kiev, Putin all’attacco - Gaza, nuovi raid israeliani, 18 morti nella notte - Ritardi e cancellazioni dei treni per lo sciopero - Armani, da domani camera ardente a Milano - Violenza sessuale su 2 turiste, arrestati 3 clandestini a Catania - Scuola, al via nuovo anno, cellulari vietati in classe - Autostrade, weekend da bollino rosso per i rientri - Studio Pwc-Jti-Arel, divario tra percezione sostenibilità e realtà - Previsioni 3B Meteo 6 Settembre azn