Tg News – 4/9/2025
ROMA (ITALPRESS) In questa edizione: - Addio a Giorgio Armani, 50 anni di moda ed eleganza - Auto contro folla a Berlino, feriti diversi bambini - Funicolare deragliata a Lisbona, 17 vittime, italiana ferita - Ucraina, summit dei volenterosi all’Eliseo - Herzog dal Papa: “Garantiamo sicurezza dei cristiani” - Uccide marito per difendersi durante lite in casa a Napoli - Presunto attentato sventato a Viterbo per Santa Rosa - Lo stile unico di Giorgio Armani - Previsioni 3B Meteo 5 Settembre azn