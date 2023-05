Tg News – 4/5/2023

In questa edizione: - Kiev, l’attacco più intenso dell’anno - Emilia, due morti e centinaia di sfollati - Nel Cosentino collassa viadotto per le piogge - Neonata nella culla per la vita a Bergamo - Otto chili di cocaina nella sedia a rotelle, arrestato - Meloni, un nuovo patto fiscale per l’Italia - Focus: Open Fiber torna al Comicon - Previsioni 3B Meteo 5 Maggio gsl