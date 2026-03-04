Home Video News Cronaca Tg News – 4/3/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Israele lancia la decima ondata di attacchi su Teheran - 007 italiani: cresce rischio terrorismo con escalation in Iran - L’ultimo saluto a Domenico, a Nola anche la premier Meloni - Tram deragliato a Milano, la pista dell’errore umano - Scossa di terremoto avvertita a Catania, Messina, Siracusa - Sì del Senato al ddl antisemitismo - Gli italiani spendono più di 5 miliardi per le cure fuori regione - Anas premiata a Sanremo per lo sviluppo della mobilità e la sicurezza stradale - Previsioni 3B Meteo 5 Marzo azn