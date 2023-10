Tg News – 4/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Pullman già dal cavalcavia a Mestre, spunta un video - L’autista unica vittima italiana, ipotesi malore - I dubbi sul guard-rail, due anni fa le prime segnalazioni - Parla il caposquadra dei vigili del fuoco - Il Papa apre il Sinodo: “Non è un Parlamento” - A Rimini cadavere di un'anziana in un condominio, ipotesi omicidio - Terremoto di magnitudo 3 in provincia di Bergamo - Assegnati i premi Nobel per la Chimica 2023 - Previsioni 3B Meteo 5 Ottobre gsl