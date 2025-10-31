Home Video News Cronaca Tg News – 31/10/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Venezuela, media Usa: “Imminente attacco a basi dei narcos” - Grosso presidente del Comitato del No al referendum - A Parma cori fascisti nella sede FdI, Schlein all’attacco - Scuolabus esce di strada e finisce in torrente in Valtellina - Trovata morta Miriam Oliviero, 24enne scomparsa da Siena - Napoli, Gdf sequestra 100mila prodotti Halloween contraffatti - Spalletti alla Juve “Obiettivo scudetto”, contratto da 8 mesi - Di Palma "Settore aereo tra i più dinamici e motore di sviluppo" - Previsioni 3BMeteo 1 Novembre azn