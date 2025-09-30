Home Video News Cronaca Tg News – 30/9/2025
Tg News – 30/9/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Uccide la moglie e scappa con i figli minori - Flotilla, ultimo appello di Crosetto - Hamas vicino ad accettare piano Usa per Gaza - Zelensky ad alleati: “Serve scudo comune contro i russi” - Stadio Meazza venduto a Milan e Inter - Autovelox, scatta il censimento nazionale - Inflazione, a Settembre resta stabile a +1,6% - Marche, Acquaroli vince elezioni “Determinati a continuare il lavoro” - Previsioni 3B Meteo 1 Ottobre azn