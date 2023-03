Tg News – 30/3/2023

In questa edizione: - Papa Francesco, medici del Gemelli ottimisti - Reporter del Wall Street Journal arrestato in Russia - Muore neonato, 9 medici indagati per aorta recisa - Omicidi a Roma, scoperto arsenale con pistole e fucili - Bce, per l’Eurozona ripresa nei prossimi trimestri - Bollette di luce e gas ancora in calo - Focus: Dazn investe sull’Italia con nuovo Network Operation Center - Previsioni 3B Meteo per il 31 Marzo gsl