Tg News – 30/10/2025
Tg News – 30/10/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Garlasco, indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio - Approvata riforma della giustizia, Meloni “Traguardo storico” - No al Ponte sullo Stretto, Governo attende motivazioni - Bce lascia tassi di interesse invariati al 2% - Furto al Louvre, 5 nuovi arresti a Parigi - Audio Sangiuliano, Boccia indagata per interferenze illecite - Primo trapianto al mondo di arteria polmonare a Roma - Poste Italiane e CDP celebrano i 150 anni del risparmio postale - Previsioni 3BMeteo 31 Ottobre azn