Tg News – 3/9/2025
ROMA (ITALPRESS) In questa edizione: - Droni israeliani lanciano granate vicino a caschi blu Unifil in Libano - Gaza, l’Eurocamera voterà per la prima volta una risoluzione - Parata della vittoria a Pechino, Xi accoglie Putin e Kim - Turista accoltellata per strada a Chioggia, sospetti su 25enne - Procura di Roma verso maxi inchiesta su siti sessisti - Schianto con 2 tir sulla A1, morta 21enne, 4 feriti gravi - Portiere 13enne picchiato nel Torinese, aggressore si scusa - Piantedosi: "Dalla Chiesa, esempio per tutti noi" - Previsioni 3B Meteo 4 Settembre azn