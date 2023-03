Tg News – 3/3/2023

In questa edizione: - Arrestata la sorella del boss Messina Denaro - Si indaga sui soccorsi di Guardia Costiera e Finanza - Il G20 condanna la guerra, la Cina non firma - Covid, Rt in aumento a 0,94 ma nessuna regione a rischio - Scambiato per pedofilo e ucciso di botte - Salta il voto Ue sullo stop ad auto a benzina e diesel - Disabili, Locatelli: inizia confronto con Ue - Previsioni 3B Meteo per il 4 marzo abr/gtr