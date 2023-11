Tg News – 3/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Stato di emergenza in Toscana, 5 vittime e 1 disperso - Due dispersi in Veneto, mareggiata in Liguria - Terrorismo, a Genova arrestato appartenente a cellula - Israele, neutralizzati tunnel Hamas nel nord est di Gaza - Tajani, Italia si appella ad Hezbollah per de-escalation - A Napoli imbrattano locandine israeliani rapiti - Appello del sindaco di Prato: “Meteo in peggioramento, non uscite” - Previsioni 3B Meteo 4 Novembre gsl