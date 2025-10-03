Tg News – 3/10/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sciopero generale e cortei per Gaza, tafferugli a Bologna e Milano - Landini “Fiero delle piazze”, Salvini “Paghi lui” - Atterrati a Fiumicino i 4 Parlamentari fermati sulla Flotilla - Monaco, aeroporto chiuso per ore per droni non identificati - Attacco a Manchester, una vittima uccisa per errore dalla polizia - Container schiaccia autista, a Cremona muore 61enne - Foggia, uccise il compagno ma fece credere a incidente - Digitale e innovazione, per l'Europa servono decisioni coraggiose - Previsioni 3B Meteo 4 Ottobre mrv