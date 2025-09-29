Home Video News Cronaca Tg News – 29/9/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Le Marche restano al centrodestra - Stasera l’incontro Trump-Netanyahu - Flotilla mercoledì nella zona a rischio - In Moldavia vincono gli europeisti - Ergastolo al finanziere Christian Sodano - Identificato presunto killer italiano ucciso in Albania - Automotive, Urso: “Settore al collasso” - Geopolitica e AI, rischi quadruplicati: l’analisi di Credit 2025 - Previsioni 3B Meteo 30 Settembre gsl