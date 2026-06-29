Tg News – 29/6/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Caldo estremo, bollino rosso in 22 città, in arrivo i temporali - Germania, sparatoria in Casa Famiglia, 6 morti e diversi feriti - Stati Uniti e Iran sospendono le ostilità a Hormuz - Tajani “Rutte ha detto cose sbagliate sulle basi in Italia” - Russia, Putin “C’è una certa carenza di carburante” - Le ricerche del marito del ministro Roccella, disperso nel lago - Famiglia nel bosco, test d’ingresso a scuola per i tre bimbi - Sisma Venezuela, si continua a scavare tra le macerie. Ancora 50 mila dispersi - Previsioni del tempo di 3B Meteo per il 30 Giugno gsl