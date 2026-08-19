Home Video News Cronaca Tg News – 19/8/2026
Tg News – 19/8/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nato: “L’Iran? Pronti per qualsiasi minaccia” - Anche un italiano tra turisti morti in incidente elicottero in Kenya - Ucraina, pressing su Zelensky per un voto subito - Anche l’Austria rimanda i migranti in Italia - Inflazione, Eurostat conferma salita al 2,9% nell’Eurozona a Luglio - Caldo nelle cucine, l’allarme degli chef - FederPetroli: “Nei prossimi mesi possibile diesel a 3 euro” - Siccità, fino a 74 miliardi di danni per l’Italia - Previsioni 3B Meteo 20 Agosto azn