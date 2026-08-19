Inflazione, a luglio nell’area euro sale al 2,9%

ROMA (ITALPRESS) - A luglio, il tasso di inflazione annuo nell’area dell’euro si è attestato al 2,9%, in aumento rispetto al 2,8% di giugno. Un anno prima, il tasso era al 2%. Lo rileva Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione europea evidenziando che nello stesso periodo, nell’intera Unione europea, l’inflazione annua è stata del 3%, in aumento rispetto al 2,9% di giugno. I tassi annui più bassi sono stati registrati in Svezia, Repubblica Ceca, Danimarca e Ungheria. I più alti, invece, in Romania, Lituania, Cipro e Bulgaria. Rispetto a giugno, l’inflazione annua è diminuita in quindici Stati membri, è rimasta stabile in tre ed è aumentata in nove. A luglio, nell’area euro, hanno contribuito positivamente al tasso di inflazione annuale i servizi, l’energia, i beni industriali non energetici e gli alimentari, alcolici e tabacco. sat/azn