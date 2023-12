Tg News – 29/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Massiccio attacco sull’Ucraina, almeno 22 morti e 132 feriti - Pnrr, chiesta quinta rata, soddisfatta premier Meloni - Irpef a 3 aliquote dal 1 Gennaio - Doppiette ai 16enni, ritirata proposta di legge in Senato di Fdi - Altro blitz di Ultima Generazione, imbrattato albero Gucci a Milano - 29enne massacra di botte anziano a Santa Croce a Firenze - Capodanno sicuro, rafforzati i controlli in tutta Italia - Folla in lacrime ai funerali di Vanessa - Previsioni 3B Meteo 30 Dicembre /gtr