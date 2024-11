Tg News – 29/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Bancomat, problemi con il Pos in Italia per guasto tecnico - Sciopero e cortei contro manovra governo, scontri a Torino - Governo, via libera da Consiglio Ministri a Decreto Giustizia - Napoli, incendio in un B&B, morta una 28enne - Batterio killer all’ospedale Papardo di Messina - In Siria i ribelli jihadisti entrano ad Aleppo - L’inflazione a Novembre cresce dell’1,4% - Previsioni 3B Meteo 30 Novembre /gtr