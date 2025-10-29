Tg News – 29/10/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Scontro fra Suv e bus di studenti, morto 85enne senza patente - Delitto Garlasco, nuove indagini a Roma per Andrea Sempio - Trump: “Il cessate il fuoco a Gaza non è a rischio” - Putin testa il super missile sottomarino Poseidon - Blitz anti narcos nelle favelas a Rio, oltre 100 morti - Retribuzioni, Istat: salari reali inferiori dell’8,8% rispetto al 2021 - Milano-Cortina, Sala: “Mancano 100 giorni, siamo in tempo” - Digitale ed energia, a Innovation Village tavola rotonda di Optima Italia - Previsioni 3BMeteo 30 Ottobre azn