Tg News – 28/6/2023

In questa edizione: - L’inflazione a Giugno rallenta al 6,4% - Bce, Meloni: “L’aumento dei tassi può fare più danni dell’inflazione - Il nuovo codice della strada e l’inasprimento delle sanzioni - Figliuolo commissario per la ricostruzione in Emilia Romagna - La missione del cardinale Zuppi a Mosca, Kiev boccia la visita - In Francia 17enne ucciso da agente, scontri di piazza. - Mattarella al Cotec, “Cambiamento climatico sotto occhi di tutti” - Previsioni 3B Meteo 29 Giugno mrv