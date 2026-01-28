Home Video News Cronaca Tg News – 28/1/2026
Tg News – 28/1/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump minaccia l’Iran “Massiccia armada contro di voi” - Ucraina, Cremlino “I negoziati proseguiranno a Febbraio” - Perquisite sedi di Deutsche Bank, sospetto riciclaggio - Referendum giustizia, il Tar respinge ricorso su data del voto - Anguillara, figlio Federica Torzullo affidato a nonni materni e sindaco - Quattro università italiane su prime 100 in Europa - Tennis, Sinner in semifinale agli Australian Open - Maltempo in Sicilia, la visita della premier Meloni - Previsioni 3B Meteo 29 Gennaio /gtr