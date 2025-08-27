Home Video News Cronaca Tg News – 27/8/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Gaza, Papa Leone XIV: “Supplico tutela civili, no a spostamenti forzati” - Mosca: “Sforzi di pace di Trump importanti” - Minneapolis, sparatoria davanti a scuola cattolica - Omegna, muore bimbo 3 anni caduto in piscina - Cognata Impagnatiello deve risarcire famiglia di Giulia - Confcommercio, 22.144 euro i consumi a testa, boom tecnologie - A Giorgio Armani la Capannina di Forte dei Marmi - Meloni: “Reazioni Israele a Gaza oltre principio proporzionalità - Previsioni 3B Meteo 28 Agosto azn