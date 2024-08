Tg News – 27/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Bayesian, arrivano avvisi di garanzia - Altri missili e droni sull’Ucraina - Idf, ostaggio israeliano tratto in salvo a Gaza - Omicidio Sharon, si indaga in cerchia relazioni - Bibione, bimba di 8 anni annega mentre fa il bagno - Governo riprende attività, Venerdì primo Cdm - Oasis, confermata la reunion, nel 2025 il tour - Sambuca di Sicilia sempre più digitale con la fibra di Open Fiber - Previsioni 3B Meteo 28 Agosto gsl