Tg News – 27/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Medie imprese italiane senza rivali in Europa per produttività - Nel 2024 dai Btp Green 11,6 miliardi per la sostenibilità - Bei, 107 mln per sostenere la sicurezza e la difesa in Italia - Rottamazione quater, in arrivo le lettere ai contribuenti sat/abr/gsl