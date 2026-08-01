Home Video News Cronaca Terremoto Campi Flegrei, ricognizione aerea dei vigili del fuoco con i droni
Terremoto Campi Flegrei, ricognizione aerea dei vigili del fuoco con i droni
POZZUOLI (NAPOLI) (ITALPRESS) - Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco per verifiche tecniche su strutture nell'area di Pozzuoli a seguito della scossa sismica di ieri. Ricognizione aerea con droni sulla frana in via Sottopasso Savino Vitagliano, dove è crollato un pezzo di collina. vbo/mca1 (Fonte video: Vigili del Fuoco)