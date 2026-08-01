Europei atletica, Di Mulo “Jacobs rimane da battere, positivi per il futuro”

ROMA (ITALPRESS) - "Il fatto di aver recuperato Marcell (Jacobs, ndr) è già una grande cosa. Filippo (Tortu, ndr) non è in condizioni ideali, per cui vediamo, mentre gli altri stanno discretamente bene. C'è un buon movimento anche alla base, con molti giovani, per cui pensando al futuro siamo positivi. Il problema sarà l'Europeo, però ce la caveremo". Così Filippo Di Mulo, capo del settore velocità e ostacoli della Fidal, nel corso del raduno degli staffettisti azzurri in vista degli Europei di atletica leggera, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Per la rassegna continentale è in dubbio Filippo Tortu, sul quale verrà presa una decisione al termine del raduno: "È fermo da martedì della settimana scorsa, quindi questa settimana non farà niente in pista. Sicuramente è da valutare". Quanto alla staffetta femminile, Di Mulo spiega che Kelly Doualla "dopo i Mondiali Junior di Eugene non verrà in nessun'altra gara: penso si riposerà". Il tecnico conclude raccontando di aver visto Marcell Jacobs "in uno stato mentale eccezionale. È molto sereno, motivato, quindi da quel punto di vista sta benissimo. La condizione fisica è cresciuta, sta molto bene. Ci vuole un po' di continuità, ma se lui arriva in condizioni fisiche senza grandi problemi, è ancora il campione europeo. Se la giocherà e credo sia l'uomo da battere". mec/gm/mca1