Tg News – 27/3/2023

In questa edizione: - 650 migranti sbarcati a Roccella Ionica - Alitalia, Ue: illegale il prestito da 400 milioni del 2019 - Israele, scioperi e proteste per riforma giustizia - Attacco a Mariupol e Melitopol - Auto, Italia chiede di rimandare il voto nel Consiglio Ue - Oltre 500.000 persone per le Giornate del Fai di Primavera - Trenitalia, Parlamentari in viaggio tra Innovazione e Memoria - Previsioni del tempo 3B Meteo per il 28 Marzo /gtr