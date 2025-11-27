Home Video News Cronaca Tg News – 27/11/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ucraina, Putin: “Occorre riconoscere Donbass e Crimea russi” - Garlasco, Dna di Sempio compatibile sotto unghie Chiara - Papa ad Ankara: “Mondo destabilizzato da ambizioni” - Natalità, Mattarella: “E’ un tema vitale per l’Italia” - Pensioni, l’età in Italia salirà a 70 anni - Venerdì 28 Italia paralizzata da sciopero contro manovra - C’è un italiano fra i tre europei destinati alla Luna - Banca del Fucino e associazione Edela insieme contro la violenza di genere - Previsioni 3B Meteo 28 Novembre azn