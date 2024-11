Tg News – 27/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Gino Cecchettin contro la difesa di Turetta - Bimba cade da finestra e madre si suicida - Da Parlamento Ue ok alla nuova commissione - Partita tregua di 60 giorni in Libano - Occupato il tetto di lettere alla Sapienza - Streaming illegale, operazione in Italia e 7 Paesi - Rapporto Svimez, rallenta la crescita al Sud - A Milano il nuovo spazio esperienziale Amazon Black Friday Universe - Previsioni 3B Meteo 28 Novembre /gtr