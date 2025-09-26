Home Video News Cronaca Tg News – 26/9/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Delitto Garlasco, indagato l’ex procuratore di Pavia - Netanyahu parla all’Onu, l’aula si svuota per protesta - Flotilla, appello di Mattarella per accettare mediazione - Sospetti droni, chiuso spazio aereo di Aalborg - Ragusa, rapito figlio di un commerciante, appello del Vescovo - Rapina a mano armata a Molfetta, due feriti, uno grave - Meloni: in cabina di regia proposta di revisione del Pnrr - Intesa Sanpaolo, finanziamenti per 300 mln all'anno al Terzo Settore - Previsioni 3B Meteo 27 Settembre gsl