Tg News – 26/6/2023

In questa edizione: - Mosca: “Shoigu visita le truppe in Ucraina” - Trieste, incendio in appartamento, morta donna di 50 anni - Ecuador, rapito chef italiano, blitz di finti poliziotti - Mitsotakis trionfa con il 40% in Grecia - Confindustria vede indebolimento economia - Da Fondi Pac arrivano 60 milioni all’Italia - Valditara: “Su voto in condotta ci sarà ripensamento” - Previsioni 3B Meteo per il 27 Giugno /gtr