Tajani “Roggero è colpevole, ma giusto chiedere la grazia”

ROMA (ITALPRESS) - "Roggero è colpevole, non siamo per la giustizia Far West, non abbiamo mai pensato di candidarlo, non siamo corsi a fargli visita, ma diciamo soltanto che merita il perdono da parte della nostra società per quello che ha vissuto prima della vicenda, lui è colpevole ma va compreso il comportamento e perché lo ha fatto”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro sulla strategia italiana per l’Artico. "Non è un criminale incallito, noi siamo contro la giustizia da Far West - ribadisce - ma riteniamo sia giusto chiedere la grazia, che è ben diverso da dire ‘allarghiamo i confini della legittima difesa’. Non sono assolutamente d’accordo, non sono convinto si debba modificare la legge”. xb1/ads/azn