Raccordo A4-Valtrompia, lavori in linea con il cronoprogramma

BRESCIA (ITALPRESS) - Procedono secondo il cronoprogramma i lavori per il raccordo autostradale tra l’A4 e la Valtrompia. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha effettuato un sopralluogo nei cantieri bresciani, accompagnato dai vertici di Anas e dalle autorità locali. Durante la visita è stato fatto il punto sull’avanzamento dell’opera, inserita tra le infrastrutture strategiche nazionali. f28/mgg/azn