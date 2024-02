Tg News – 26/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sardegna, il testa a testa tra Todde e Truzzu - Perizia psichiatrica, Alessia Pifferi capace di intendere e volere - Generale Vannacci indagato a Roma per istigazione razziale - Manganellate a studenti, verifiche su 15 agenti - Tensione a Bruxelles, trattori forzano un blocco - “Navalny libero in cambio di ufficiale russo” - Mottarone, accordo su risarcimento, oltre 3 milioni ad Eitan - "Le estasi di Santa Rosalia" in mostra a Palermo - Previsioni 3B Meteo 27 Febbraio mrv