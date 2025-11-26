Home Video News Cronaca Tg News – 26/11/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ucraina, Trump: vicini ad accordo, concessioni da Mosca - Respinto ricorso di Sarkozy, condanna definitiva sul caso Bygmalion - Famiglia nel bosco, ministro Nordio pronto a esercitare poteri - Procura Pavia chiede 11 anni per ex assessore leghista - Manovra, dichiarati inammissibili 105 emendamenti - Salvini boccia la legge sul consenso - In Italia l'usato piace sempre di più, affari per 27 miliardi - Amazon porta a Roma la sua Black Friday Domus - Previsioni 3B Meteo 27 Novembre